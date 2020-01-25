Житель Саранска перечислил «работникам биржи» почти полмиллиона рублей

25 Янв. 2020 2020-01-25T17:00:40+03:00

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42-летний житель Саранска стал жертвой мошенников. В конце прошлого года мужчине поступил звонок от неизвестного. Собеседник представился работником биржи и предложил заработать на ставках. Для этого мужчина должен был перевести на счет, указанный собеседнику, 300 тысяч рублей. Горожанин выполнил условие.

Через несколько дней с ним снова связались, сообщили, что прибыль мужчины составила 300%, и предложили увеличить сумму ставки для большего заработка. Мужчина перевел еще почти 200 тысяч рублей на тот же счет, но представители биржи сказали, что вложенных средств все еще недостаточно для максимального заработка.

Пострадавший решил занять денег у знакомых. Те, в свою очередь, узнав о том, куда планируется потратить средства, убедили мужчину в том, что его, возможно, обманывают. Самостоятельно связавшись с работниками биржи, заявитель пожелал забрать свои средства и начисленные на них проценты, но получил отказ и обратился в полицию. Установлено, что абонентский номер, с которого осуществлялись звонки потерпевшему, зарегистрирован в Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU