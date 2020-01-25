В 2019 году следственные органы Пензенской области закрыли 1240 уголовных дел

25 Янв. 2020 2020-01-25T15:56:25+03:00

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Руководитель ведомства Дмитрий Матушкин, выступая с докладом, отметил, что первоочередными задачами, поставленными перед управлением, как и прежде, были борьба с организованной преступностью, коррупцией, терроризмом.

В 2019 году следственными подразделениями было окончено 1240 уголовных дел и разрешено свыше девяти тысяч сообщений о преступлениях.

Работа в сфере противодействия коррупции продолжает оставаться одним из основных направлений деятельности следственного управления. В прошедшем году территориальными следственными подразделениями возбуждено 77 уголовных дел. Ущерб, причиненный в результате совершения коррупционных преступлений, составил более 45 миллионов рублей.

Отдельное внимание руководителем управления в своем выступлении уделено расследованию преступлений прошлых лет. В 2019 году раскрыто 40 преступлений данной категории, из них одно изнасилование и пять убийств.

Особое направление деятельности следственных подразделений – личный прием граждан и рассмотрение обращений. В 2019 году в органы следственного управления обратились почти полторы тысячи граждан. Руководителем отмечено, что каждое обращение необходимо детально рассматривать, вникать в суть проблем, с которыми обращаются люди.

Также в ходе заседания коллегии состоялось награждение победителей конкурсов ведомства и принятие Присяги молодыми сотрудниками.

ИСТОЧНИК KP.RU