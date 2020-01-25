Содействие развитию бизнеса в Пензенской области

25 Янв. 2020 2020-01-25T12:08:54+03:00

Успешно реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»

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В 2019 году в мероприятиях Фонда поддержки предпринимательства области приняло участие 4 500 человек. В новом году Фонд продолжает работу на базе центра «Мой бизнес». Услуги бизнесу оказываются в режиме одного окна.

Специалисты Центра проводят консультации по финансовым, правовым, имущественным, экспортным темам. С конца прошлого года начал активную деятельность Центр сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, отмечает пресс-служба Правительства Пензенской области.

В 2020 году поддержка бизнеса путем оказания кредитно-гарантийной поддержки будет продолжена. Объем кредитного портфеля по линии государственного микрофинансирования будет увеличен на 40%. Процентная ставка по продуктам АО «Поручитель» является одной из самых низких в регионе и варьируется от 3,12% до 6,25%. Максимальный размер микрозайма составляет 5 млн рублей.

Продолжится льготное кредитование банками предпринимателей, работающих в сельском хозяйстве, обрабатывающем производстве, строительстве, туризме: кредиты на инвестиционные цели по сниженной ставке до 8,5% годовых, а государство компенсирует банкам недополученную прибыль.

С этого года малым и средним компаниям станут доступны рефинансирование старых кредитов под 8,5% и упрощенное получение новых займов под 9,95% вне зависимости от вида деятельности и наличия задолженности по налогам.

Всего на реализацию целей и задач нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» из федерального бюджета в 2020 году будет выделено 773,61 млн. рублей.

По вопросам поддержки малого и среднего предпринимательства можно обратиться в центр «Мой бизнес» может любой желающий по адресу: г. Пенза, ул. Герцена, 14. Телефон горячей линии: 8(800) 555-19-58. Сайт: mbpenza.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU