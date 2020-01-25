Более 4000 жителей Мордовии встанут на лыжи

25 Янв. 2020 2020-01-25T11:28:24+03:00

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Как и в прошлом году, соревнования состоятся на территории лыжно-биатлонного комплекса Саранска. К участию в «Лыжне России - 2020» допускаются все желающие.

Основанием допуска к массовому лыжному старту является предварительная заявка на участие, полис о страховании жизни от несчастных случаев, медицинская справка о допуске к соревнованиям, подписанная врачом (терапевтом, врачом общей практики), медицинского учреждения по месту жительства.

Заявки на участие в «Лыжне России - 2020» принимаются в ГБУ РМ "КСШОР" (г. Саранск, ул. Терешковой, 24а) с 3 по 7 февраля с 9:30 до 17:00. Все участники, прошедшие мандатную комиссию, в день проведения соревнований получат стартовый номер и лыжную шапочку с эмблемой.

Заявки на участие, в день проведения соревнований, 8 февраля, приниматься не будут, отмечает пресс-служба Администрации Саранска.

Программа:

11:45 - официальная церемония открытия;

12:00 - старты vip-забега, юношей и девушек 2001 г.р. и младше (дистанция 5 км);

12:30 - старт мужчин и женщин 2000 г.р. и старше (дистанция 10 км);

12:45 - награждение победителей и призеров (юноши и девушки 2001 г.р. и младше, vip-забега);

13:45 - официальное закрытие соревнований, награждение победителей и призеров (мужчины и женщины 2000 г.р. и старше).

Во всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России – 2020» примут участие любители, спортсмены-профессионалы, ветераны спорта, политические и государственные деятели, а также трудовые коллективы.

ИСТОЧНИК KP.RU