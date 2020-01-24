В пензенском лицее во время урока умер 15-летний ученик

24 Янв. 2020 2020-01-24T16:00:54+03:00

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Вчера в лицее № 73 15-летнего ученику стало плохо во время урока английского языка. Юноша начал задыхаться. Ему незамедлительно была вызвана скорая медицинская помощь, но, несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, подросток скончался.

При осмотре места происшествия каких-либо повреждений на теле несовершеннолетнего не обнаружено. По предварительным данным судебно-медицинского исследования, его смерть носит скоропостижный характер.

В настоящее время следователями и криминалистами проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. В рамках проверки будут детально исследованы состояние здоровья подростка, начиная с рождения, обращения за медицинской помощью. По результатам проведения проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU