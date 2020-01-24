2020-01-24T13:18:11+03:00
Здоровье

Пачелмцы – за здоровый образ жизни

Вчера в Пензенской области состоялся фестиваль по скандинавской ходьбе
Анна ЧЕРНАЯ
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Фото: Министерство здравоохранения Пензенской области
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Почти 70 жителей района собрались в Детском доме творчества р.п. Пачелма. Приветствуя гостей, заместитель главы администрации Александр Фаюстов отметил значимость мероприятия:

- Это уже третий проект по здоровью, который поддерживают именно жители Пачелмского района. Я надеюсь, что приверженность наших жителей к спорту и активному образу жизни позволит улучшить демографическую ситуацию в районе.

После этого главный врач Пензенского областного центра медицинской профилактики Ирина Пузракова выступила перед участниками фестиваля с лекторием «Здоровый образ жизни: доступно о важном!». Специалист подчеркнула, что физическая активность является необходимым и важным условием сохранения и укрепления здоровья, а скандинавская ходьба доступна абсолютно каждому.

После этого активисты муниципальных образований получили в подарок наборы специализированных палок для занятий и фитнес-браслеты, которые будут использоваться для развития этого вида спорта непосредственно в сельских поселениях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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