2020-01-24T12:30:00+03:00
Происшествия

Житель Саранска ударил знакомого ножом из-за оскорбления

По факту было возбуждено уголовное дело
Анна ЧЕРНАЯ
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54-летний житель Саранска подозревается в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем за собой смерть потерпевшего.

22 января мужчина, будучи пьяным, нанес ножевое ранение 47-летнему знакомому. После этого он лично сообщил о случившемся в полицию и вызвал врачей. Пострадавший был доставлен в больницу, но скончался, несмотря на все усилия медиков.

В ходе допроса подозреваемый рассказал, что причиной ссоры стало то, что знакомый начал его оскорблять.

Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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