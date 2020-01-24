Житель Саранска ударил знакомого ножом из-за оскорбления
По факту было возбуждено уголовное дело
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54-летний житель Саранска подозревается в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем за собой смерть потерпевшего.
22 января мужчина, будучи пьяным, нанес ножевое ранение 47-летнему знакомому. После этого он лично сообщил о случившемся в полицию и вызвал врачей. Пострадавший был доставлен в больницу, но скончался, несмотря на все усилия медиков.
В ходе допроса подозреваемый рассказал, что причиной ссоры стало то, что знакомый начал его оскорблять.
Расследование продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU