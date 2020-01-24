2020-01-24T10:12:34+03:00
Экономика

По темпам экономического роста за 5 лет Пензенская область вторая в ПФО

27 января Иван Белозерцев выступит с инвестиционным Посланием
Виктор ВИКТОРОВ
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Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской областиФото: Пресс-служба Правительства Пензенской области
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Будут подведены некоторые итоги работы правительства и муниципальных образований. Губернатор озвучит ряд поручений, связанных с реализацией Послания Президента РФ Федеральному собранию. Речь пойдет об улучшении инвестиционного климата, привлечении инвесторов, расширении мер поддержки регионального предпринимательства, отмечает пресс-служба Правительства Пензенской области.

По темпам экономического роста за последние 5 лет Пензенская область занимает второе место среди регионов ПФО.

По итогам 2019 года объем валового регионального продукта составит порядка 410 млрд рублей или 102,1% к уровню 2018 года.

Почти четверть экономики региона приходится на продукцию высокотехнологичных и наукоемких отраслей, причем их вклад ежегодно увеличивается.

По темпам роста промышленного производства Пензенская область входит в тройку лидеров Приволжского федерального округа. Увеличение объема промышленной продукции в 2019 году составило 5,4%, это вдвое выше, чем в среднем по стране. На 13% за год вырос валовой сбор сельскохозяйственной продукции. По темпам роста производства в аграрной отрасли Пензенская область занимает 1 место в ПФО и 3-е место в России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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