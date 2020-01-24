По темпам экономического роста за 5 лет Пензенская область вторая в ПФО
Будут подведены некоторые итоги работы правительства и муниципальных образований. Губернатор озвучит ряд поручений, связанных с реализацией Послания Президента РФ Федеральному собранию. Речь пойдет об улучшении инвестиционного климата, привлечении инвесторов, расширении мер поддержки регионального предпринимательства, отмечает пресс-служба Правительства Пензенской области.
По темпам экономического роста за последние 5 лет Пензенская область занимает второе место среди регионов ПФО.
По итогам 2019 года объем валового регионального продукта составит порядка 410 млрд рублей или 102,1% к уровню 2018 года.
Почти четверть экономики региона приходится на продукцию высокотехнологичных и наукоемких отраслей, причем их вклад ежегодно увеличивается.
По темпам роста промышленного производства Пензенская область входит в тройку лидеров Приволжского федерального округа. Увеличение объема промышленной продукции в 2019 году составило 5,4%, это вдвое выше, чем в среднем по стране. На 13% за год вырос валовой сбор сельскохозяйственной продукции. По темпам роста производства в аграрной отрасли Пензенская область занимает 1 место в ПФО и 3-е место в России.
ИСТОЧНИК KP.RU