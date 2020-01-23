Подрядчику, занимающемуся строительством цирка в Пензе, окажут поддержку

23 Янв. 2020 2020-01-23T17:19:18+03:00

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Каждый день на строительной площадке цирка трудится свыше 90 рабочих. По информации генерального подрядчика (им была выбрана московская компания «Стройресурс), до конца февраля количество специалистов планируется увеличить до 125, несмотря на возникшие сложности.

- Когда наша компания приняла объект, сразу обнаружились серьезные недостатки в несущих конструкциях здания, - отмечает генеральный директор ООО «Стройресурс» Станислав Маслаков. - Пришлось разработать проект по их усилению.

Осмотрев внешний вид и внутренние помещения будущего учреждения культуры губернатор Иван Белозерцев отметил необходимость расширения фронта параллельно проводимых работ.

- Количество бригад надо увеличивать. И в выходные дни они должны работать в полном составе. Если нужна наша помощь в организации поставок строительных материалов или привлечении специалистов - мы готовы оказывать всестороннее содействие, - обозначил свою позицию Иван Белозерцев. - Говорите, какие есть проблемы, будем оперативно их решать.

Станислав Маслаков в свою очередь поблагодарил губернатора и правительство Пензенской области за поддержку, уточнил, что такого внимания и помощи при строительстве объектов его компании не оказывали ни в одном регионе.

ИСТОЧНИК KP.RU