Пензенская область по-прежнему остается регионом с низким уровнем преступности

23 Янв. 2020 2020-01-23T15:39:10+03:00

Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев в ходе заседания коллегии регионального УМВД

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Глава региона подчеркнул, что в 2019 году уменьшилось количество правонарушений в общественных местах, сократилось число убийств, умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, грабежей и разбоев. Однако, по словам губернатора, по-прежнему существуют задачи, с решением которых нельзя медлить:

- Нужно проявлять повышенное внимание к выявлению возможных преступлений экономической и коррупционной направленности. Не менее важно также бороться с нарушениями правил продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции. Этот вопрос требует постоянного контроля и взаимодействия с правительством региона.

Иван Белозерцев призвал принять все меры к исполнению принятого в регионе в конце года закона о запрете продажи так называемых «снюсов».

- Закон есть, он должен исполняться, - резюмировал губерантор. - Будем решать эту задачу, совместно с прокуратурой и администрациями муниципальных образований пензенского региона.

Начальник управления Сергей Щеткин поблагодарил Ивана Белозерцева за поддержку работы полиции.

- Я хотел бы выразить большую признательность губернатору и коллегам из правоохранительных ведомств за поддержку и конструктивное взаимодействие, которые позволяют нам решать наши задачи оперативно-служебной деятельности, - отметил он.

ИСТОЧНИК KP.RU