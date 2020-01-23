Пензенская область по-прежнему остается регионом с низким уровнем преступности
Глава региона подчеркнул, что в 2019 году уменьшилось количество правонарушений в общественных местах, сократилось число убийств, умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, грабежей и разбоев. Однако, по словам губернатора, по-прежнему существуют задачи, с решением которых нельзя медлить:
- Нужно проявлять повышенное внимание к выявлению возможных преступлений экономической и коррупционной направленности. Не менее важно также бороться с нарушениями правил продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции. Этот вопрос требует постоянного контроля и взаимодействия с правительством региона.
Иван Белозерцев призвал принять все меры к исполнению принятого в регионе в конце года закона о запрете продажи так называемых «снюсов».
- Закон есть, он должен исполняться, - резюмировал губерантор. - Будем решать эту задачу, совместно с прокуратурой и администрациями муниципальных образований пензенского региона.
Начальник управления Сергей Щеткин поблагодарил Ивана Белозерцева за поддержку работы полиции.
- Я хотел бы выразить большую признательность губернатору и коллегам из правоохранительных ведомств за поддержку и конструктивное взаимодействие, которые позволяют нам решать наши задачи оперативно-служебной деятельности, - отметил он.
ИСТОЧНИК KP.RU