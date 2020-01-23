Пензенская школьница представит область на Всероссийском конкурсе сочинений «Без срока давности»

23 Янв. 2020 2020-01-23T15:22:12+03:00

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Десятиклассница Ксения Матвеева из сердобской школы № 4 представит Пензенскую область на федеральном этапе Всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности», посвященного 75-летию Победы. Ее работа «О чем поют курские соловьи» в жанре «Дневник» набрала наибольшее количество баллов среди участников регионального этапа. Всего же в области сочинения написали 203 школьника, из них 25 признаны победителями.

С 1 по 28 февраля конкурс сочинений будет проходить на федеральном уровне. Победителями станут восемь человек. Их работы войдут в сборник сочинений.

Торжественная церемония награждения состоится в Москве. Восемь победителей конкурса и восемь сопровождающих также будут приглашены 9 мая на Парад, посвящённый 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

ИСТОЧНИК KP.RU