2020-01-23T13:07:30+03:00
Здоровье

Жители Кузнецкого района сдали более 22 литров крови

В акции «Донорство - идея общенационального единства» приняли участие более 50 местных жителей
Анна ЧЕРНАЯ
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Фото: Министерство здравоохранения Пензенской области
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Среди них были и доноры со стажем, и те, кто решил впервые сдать кровь. Мероприятие проходило 21 и 22 января.

- Донорские акции обеспечивают бесперебойное обеспечение лечебных учреждений региона кровью и ее компонентами, - отмечает главный врач Пензенского областного клинического центра крови Татьяна Крылова.

Вся полученная в ходе акции кровь будет разделена на эритроцитосодержащие компоненты и плазму, тщательно обследована на наличие гемотрансмиссивных инфекций. И только после этого она отправится в медицинские учреждения и будет использована для переливания пациентам.

- Кровь и ее компоненты необходимы для лечения женщин, у которых беременность или роды осложнились развитием кровотечений, пациентов с тяжелой формой анемии и другими заболеваниями крови, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций, а также пациентов, которым проводятся хирургические вмешательства, - поясняет Татьяна Всеволодовна.

ИСТОЧНИК KP.RU

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