В Мордовии студенты познакомились с четвероногими коллегами полицейских [ВИДЕО]
В Мордовии продолжается акция «Студенческий десант», в рамках которой ученики высших и средних профессиональных учреждений становятся гостями правоохранительных ведомств. Вчера 20 студентов посетили Центр кинологической службы МВД по РМ, где познакомились с немецкими овчарками, ротвейлером, фокстерьером и лабрадором.
Эти четвероногие – не просто собаки. Они полноправные сотрудники ведомства, которые несут службу. Сотрудники кинологического центра показали ребятам, в каких условиях содержатся служебные собаки, рассказали об их рационе, методах дрессировки и достижениях при несении службы. Как оказалось, многие из четвероногих постоянно участвуют в различных соревнованиях, защищая честь Мордовии.
Узнали ребята и о специфике работы кинологов, трудностях и опасностях. Те учащиеся, у которых дома тоже есть собаки, смогли задать вопросы об их дрессировке специалистам.
Студенты из Мордовии посетили республиканский Центр кинологической службы МВД.
ИСТОЧНИК KP.RU