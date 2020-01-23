2020-01-23T12:40:43+03:00
Общество

В Мордовии студенты познакомились с четвероногими коллегами полицейских [ВИДЕО]

Учащиеся вузов и колледжей региона посетили республиканский Центр кинологической службы МВД
Анна ЧЕРНАЯ
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ФОТО: МВД по РМФОТО: МВД по РМ
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В Мордовии продолжается акция «Студенческий десант», в рамках которой ученики высших и средних профессиональных учреждений становятся гостями правоохранительных ведомств. Вчера 20 студентов посетили Центр кинологической службы МВД по РМ, где познакомились с немецкими овчарками, ротвейлером, фокстерьером и лабрадором.

Эти четвероногие – не просто собаки. Они полноправные сотрудники ведомства, которые несут службу. Сотрудники кинологического центра показали ребятам, в каких условиях содержатся служебные собаки, рассказали об их рационе, методах дрессировки и достижениях при несении службы. Как оказалось, многие из четвероногих постоянно участвуют в различных соревнованиях, защищая честь Мордовии.

Узнали ребята и о специфике работы кинологов, трудностях и опасностях. Те учащиеся, у которых дома тоже есть собаки, смогли задать вопросы об их дрессировке специалистам.

Студенты из Мордовии посетили республиканский Центр кинологической службы МВД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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