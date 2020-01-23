2020-01-23T12:23:24+03:00
Происшествия

Житель Сосновоборска, сбивший 78-летнего велосипедиста, проведет два года в колонии

Приговор в законную силу не вступил
Анна ЧЕРНАЯ
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63-летний житель Сосновоборска Сергей Д. предстал перед судом. 18 июня прошлого года мужчина, находясь за рулем ВАЗ-21074, при выполнении обгона сбил 78-летнего мужчину, двигавшегося на велосипеде по краю проезжей части. Пострадавший был госпитализирован, но скончался в тот же день.

Подсудимый вину не признал и пояснил, что велосипедист сам спровоцировал ДТП, резко изменив траекторию движения. Результаты экспертизы, а также запись с видеорегистратора автомобиля, двигавшегося по той же дороге навстречу, помогли опровергнуть его слова.

Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, суд назначил Сергею Д. наказание в виде лишения свободы сроком на два года с отбыванием в колонии-поселении и лишил его на два года права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

Кроме того, с осужденного в пользу супруги потерпевшего взыскана денежная компенсация морального вреда в сумме 700 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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