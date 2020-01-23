Еще 30 пензенских семей улучшат свои жилищные условия

23 Янв. 2020 2020-01-23T12:13:59+03:00

Изменить размер текста: A A

С 2011 года в Пензенской области реализуется программа. Согласно ее правилам, молодые семьи, в которых в течение 12 месяцев после заключения брака был рожден ребенок, имеют право на получение выплаты для приобретения или строительства жилья. С момента действия программы этим правом только в Пензе уже воспользовались 1244 семей. В этом году их станет на 111 больше.

Вчера губернатор Иван Белозерцев вручил сертификаты 30 семьям.

- Сертификаты можно направить на покупку квартиры, строительство дома или погашение ипотечного кредита, чтобы создать условия для более комфортной семейной жизни. Это наша региональная программа, средства Пензенской области, - подчеркнул Иван Белозерцев. - Уверен, что вы уже знаете о новых мерах поддержки семей с детьми, которые озвучил Президент РФ Владимир Владимирович Путин в своем Послании Федеральному Собранию.

Размер социальной выплаты составляет 328 тысяч рублей. Право на нее имеют граждане РФ, состоящие в зарегистрированном браке и нуждающиеся в жилье. При этом возраст каждого из супругов на момент подачи заявления о включении в список получателей сертификатов не может превышать 28 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU