В Мордовии «КАМАЗ» столкнул припаркованную на обочине «Газель» в кювет

22 Янв. 2020 2020-01-22T16:55:05+03:00

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Вчера в 10.00 на 43 километре автодороги «Потьма-Барашево» 26-летний водитель «КАМАЗа» не справился с управлением и зацепил прицепом стоящий на обочине автомобиль «ГАЗ-232554», в салоне которого находились 32-летний водитель и 36-летняя пассажирка.

От удара «Газель» скатилась в кювет, где врезалась в дерево. В результате ДТП водителю «ГАЗа» была оказана медицинская помощь на месте, а его спутницу пришлось госпитализировать.

По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии ее участники были трезвыми. Водитель большегруза ранее 33 раза привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД.

ИСТОЧНИК KP.RU