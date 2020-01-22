В Мордовии «КАМАЗ» столкнул припаркованную на обочине «Газель» в кювет
Вчера в 10.00 на 43 километре автодороги «Потьма-Барашево» 26-летний водитель «КАМАЗа» не справился с управлением и зацепил прицепом стоящий на обочине автомобиль «ГАЗ-232554», в салоне которого находились 32-летний водитель и 36-летняя пассажирка.
От удара «Газель» скатилась в кювет, где врезалась в дерево. В результате ДТП водителю «ГАЗа» была оказана медицинская помощь на месте, а его спутницу пришлось госпитализировать.
По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии ее участники были трезвыми. Водитель большегруза ранее 33 раза привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД.
ИСТОЧНИК KP.RU