Школы Пензенской области получили еще 35 новых автобусов

22 Янв. 2020 2020-01-22T16:17:45+03:00

Всего с 2017 по 2019 год для учебных учреждений региона было закуплено 136 транспортных средств

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Сегодня в Юбилейной площади Пензы состоялась церемония передачи новых автобусов представителям региональных школ. Транспортные средства оснащены системой ГЛОНАСС и средствами обеспечения безопасности.

- В Пензенской области реализуется национальный проект «Образование», - напомнил губернатор Иван Белозерцев. - Благодаря Президенту Российской Федерации Владимиру Путину, на эти цели выделяются серьезные финансовые средства. Мы полностью выполнили свои обязательства: построили новую школу в микрорайоне Арбеково на 800 мест, несколько детских садов. Ремонтируем школы в районах, закупаем оборудование. Сегодня поступили автобусы малой вместимости - чтобы наши дети могли ездить на уроки без проблем .

На сегодня в школах региона уже есть 327 автобусов разной вместимости. Каждый день они помогают добраться до учебных учреждений более семи тысячам детей.

ИСТОЧНИК KP.RU