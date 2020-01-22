Пятиклассник из Мордовии сконструировал робота, проверяющего знания ПДД

22 Янв. 2020 2020-01-22T16:06:19+03:00

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Вчера сотрудники Госавтоинспекции Рузаевского района провели для школьников нестандартный урок по Правилам дорожного движения.

Во время беседы по безопасности дорожного движения ребята не только рассмотрели основные причины ДТП и их последствия, но и проверили свои знания правил дорожного движения с помощью специального робота, созданного учеником пятого класса МБОУ «Лицей №4» Андреем Бодровым. Учащиеся с интересом отвечали на различные вопросы по ПДД, после чего получали информацию о допущенных ошибках.

ФОТО: Пресс-служба МВД по РМ

Сотрудники Госавтоинспекции также напомнили детям о правилах для пешеходов при переходе проезжей части, необходимости использования световозвращающих элементов на одежде и рюкзаках, разобрали основные группы «дорожных ловушек» и выяснили, как их можно избежать.

В конце встречи сотрудники ГИБДД вручили Андрею благодарность за неравнодушное отношение к безопасности на дороге.

ИСТОЧНИК KP.RU