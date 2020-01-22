Пятиклассник из Мордовии сконструировал робота, проверяющего знания ПДД
Вчера сотрудники Госавтоинспекции Рузаевского района провели для школьников нестандартный урок по Правилам дорожного движения.
Во время беседы по безопасности дорожного движения ребята не только рассмотрели основные причины ДТП и их последствия, но и проверили свои знания правил дорожного движения с помощью специального робота, созданного учеником пятого класса МБОУ «Лицей №4» Андреем Бодровым. Учащиеся с интересом отвечали на различные вопросы по ПДД, после чего получали информацию о допущенных ошибках.
ФОТО: Пресс-служба МВД по РМ
Сотрудники Госавтоинспекции также напомнили детям о правилах для пешеходов при переходе проезжей части, необходимости использования световозвращающих элементов на одежде и рюкзаках, разобрали основные группы «дорожных ловушек» и выяснили, как их можно избежать.
В конце встречи сотрудники ГИБДД вручили Андрею благодарность за неравнодушное отношение к безопасности на дороге.
ИСТОЧНИК KP.RU