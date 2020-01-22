2020-01-22T15:44:53+03:00
Происшествия

В Саранске водитель сбил девушку, перебегавшую дорогу в неположенном месте

16-летняя пострадавшая была госпитализирована
Анна ЧЕРНАЯ
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Вчера в 7:30 утра на проспекте 70 лет Октября в Саранске 38-летний водитель «ВАЗ-111730» совершил наезд на 16-летнюю девушку. Пешеход переходила дорогу в неположенном месте, несмотря на «зебру» неподалеку.

В результате ДТП пешеход с различными травмами была госпитализирована в ГБУЗ РМ РКБ №4. По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии водитель транспортного средства находился в трезвом состоянии.

На пешехода составлен административный материал по ч.1 ст.12.30 КоАП РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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