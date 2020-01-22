Эти уроки помогают пензенским детям вырасти здоровыми
Чем раньше ребята научатся видеть различие между правильными поступками и неправильными, тем выше вероятность формирования здорового общества из наших повзрослевших детей.
В среду, 22 января, у учеников младших классов общеобразовательной школы № 67 прошло очередное занятие о правилах жизни и здоровья для сердца. Учащиеся узнали о строении сердца, как идет движение крови по сердечно-сосудистой системе и что влияет на здоровье самого главного органа человека.
Ученики собрали импровизированную «тарелку здоровья» после изучения основ правильного питания. А на примере меняющихся цифр пульса после небольшой физической нагрузки в результате приседаний, дети увидели важность ежедневной физической нагрузки, как тренировки сердца и сосудов.
Подробно разобрали первые признаки и необходимые действия детей и взрослых при инфаркте миокарда и инсульте. Перечислили вредные привычки и возможное участие самих детей в мотивировании взрослых к отказу от курения и злоупотребления алкоголем.
В конце занятия все ученики получили памятные подарки с логотипами здорового образа жизни.
Следующий урок состоится в среду, 29 января, в школе № 68 г. Пензы. Напомним, «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» - основа национального проекта «Демография».
ИСТОЧНИК KP.RU