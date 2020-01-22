2020-01-22T15:43:06+03:00
Общество

Эти уроки помогают пензенским детям вырасти здоровыми

Курение, гиподинамия, алкоголь - обо всем этом впервые слышат наши дети в самом юном возрасте
Поделиться:
Фото: Пресс-служба Министерства здравоохранения Пензенской областиФото: Пресс-служба Министерства здравоохранения Пензенской области
Изменить размер текста:

Чем раньше ребята научатся видеть различие между правильными поступками и неправильными, тем выше вероятность формирования здорового общества из наших повзрослевших детей.

В среду, 22 января, у учеников младших классов общеобразовательной школы № 67 прошло очередное занятие о правилах жизни и здоровья для сердца. Учащиеся узнали о строении сердца, как идет движение крови по сердечно-сосудистой системе и что влияет на здоровье самого главного органа человека.

Ученики собрали импровизированную «тарелку здоровья» после изучения основ правильного питания. А на примере меняющихся цифр пульса после небольшой физической нагрузки в результате приседаний, дети увидели важность ежедневной физической нагрузки, как тренировки сердца и сосудов.

Подробно разобрали первые признаки и необходимые действия детей и взрослых при инфаркте миокарда и инсульте. Перечислили вредные привычки и возможное участие самих детей в мотивировании взрослых к отказу от курения и злоупотребления алкоголем.

В конце занятия все ученики получили памятные подарки с логотипами здорового образа жизни.

Следующий урок состоится в среду, 29 января, в школе № 68 г. Пензы. Напомним, «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» - основа национального проекта «Демография».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Мордовии «КАМАЗ» столкнул припаркованную на обочине «Газель» в кювет
Школы Пензенской области получили еще 35 новых автобусов
Пятиклассник из Мордовии сконструировал робота, проверяющего знания ПДД
В Саранске водитель сбил девушку, перебегавшую дорогу в неположенном месте
Эти уроки помогают пензенским детям вырасти здоровыми
Пензенские парламентарии обсудили внесение поправок в Конституцию РФ
Руководители управлений МВД и СК проведут совместный прием граждан в Бессоновском районе
«Лыжня России» в Пензе: программа мероприятия
Иван Белозерцев: «Нужно снижать аварийность на дорогах»
До конца января пензенцы смогут еще дважды сходить бесплатно в бассейн
В Темниковском районе Мордовии мужчина при пожаре получил ожоги головы
ВТБ Лизинг передал клиентам более 30 тысяч автомобилей в 2019 году
В Пензе проходят памятные мероприятия в честь годовщины снятия Блокады Ленинграда
В Пензе школьники погостили в центре для несовершеннолетних правонарушителей
В Лунинском районе проводится проверка по факту незаконной охоты на лосей
В Саранске почти на сутки запретят стоянку в центре города
Руководитель пензенского СУ СК ответит на вопросы граждан
В Неверкино открыли новый детский сад
Пензенцы могут получить консультации по назначению пособий