Эти уроки помогают пензенским детям вырасти здоровыми

22 Янв. 2020 2020-01-22T15:43:06+03:00

Курение, гиподинамия, алкоголь - обо всем этом впервые слышат наши дети в самом юном возрасте

Изменить размер текста: A A

Чем раньше ребята научатся видеть различие между правильными поступками и неправильными, тем выше вероятность формирования здорового общества из наших повзрослевших детей.

В среду, 22 января, у учеников младших классов общеобразовательной школы № 67 прошло очередное занятие о правилах жизни и здоровья для сердца. Учащиеся узнали о строении сердца, как идет движение крови по сердечно-сосудистой системе и что влияет на здоровье самого главного органа человека.

Ученики собрали импровизированную «тарелку здоровья» после изучения основ правильного питания. А на примере меняющихся цифр пульса после небольшой физической нагрузки в результате приседаний, дети увидели важность ежедневной физической нагрузки, как тренировки сердца и сосудов.

Подробно разобрали первые признаки и необходимые действия детей и взрослых при инфаркте миокарда и инсульте. Перечислили вредные привычки и возможное участие самих детей в мотивировании взрослых к отказу от курения и злоупотребления алкоголем.

В конце занятия все ученики получили памятные подарки с логотипами здорового образа жизни.

Следующий урок состоится в среду, 29 января, в школе № 68 г. Пензы. Напомним, «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» - основа национального проекта «Демография».

ИСТОЧНИК KP.RU