Руководители управлений МВД и СК проведут совместный прием граждан в Бессоновском районе
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31 января в 10.00 в здании администрации Бессоновского района начальник УМВД России по Пензенской области генерал-майор полиции Сергей Щёткин и начальник следственного управления СК России по Пензенской области генерал-майор юстиции Дмитрий Матушкин проведут совместный прием граждан.
Предварительно нужно будет записаться по телефонам администрации Бессоновского района 8 (84140) 2-53-40 и ОМВД России по Бессоновскому району 8 (84140) 2-51-96.
ИСТОЧНИК KP.RU