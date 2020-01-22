«Лыжня России» в Пензе: программа мероприятия
В этом году трассу проложат в лесном массиве микрорайонов «Западная поляна» и «Арбеково». Старт будет дан на верхней поляне стадиона «Снежинка» (со стороны дороги на Малую Валяевку).
Участники Всероссийских соревнований преодолеют две дистанции: мужчины и женщины 2001 года рождения и старше пройдут десять километров, а юноши и девушки от 2002 года рождения и младше – пять.
Программа спортивного праздника:
10.00-11.30 – регистрация участников;
11.00-11.45 – построение участников;
11.45 – торжественная церемония открытия соревнований;
12.00 – начало стартов;
13.30-14.00 – награждение победителей и призеров соревнований.
Всех участников ожидает полевая кухня, горячий чай, музыкальное сопровождение, выступление творческих коллективов.
ИСТОЧНИК KP.RU