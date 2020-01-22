«Лыжня России» в Пензе: программа мероприятия

22 Янв. 2020 2020-01-22T15:07:48+03:00

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В этом году трассу проложат в лесном массиве микрорайонов «Западная поляна» и «Арбеково». Старт будет дан на верхней поляне стадиона «Снежинка» (со стороны дороги на Малую Валяевку).

Участники Всероссийских соревнований преодолеют две дистанции: мужчины и женщины 2001 года рождения и старше пройдут десять километров, а юноши и девушки от 2002 года рождения и младше – пять.

Программа спортивного праздника:

10.00-11.30 – регистрация участников;

11.00-11.45 – построение участников;

11.45 – торжественная церемония открытия соревнований;

12.00 – начало стартов;

13.30-14.00 – награждение победителей и призеров соревнований.

Всех участников ожидает полевая кухня, горячий чай, музыкальное сопровождение, выступление творческих коллективов.

ИСТОЧНИК KP.RU