2020-01-22T14:58:38+03:00
Общество

Иван Белозерцев: «Нужно снижать аварийность на дорогах»

В правительстве Пензенской области обсудили вопросы организации пассажирских перевозок
Анна ЧЕРНАЯ
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Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области
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На сегодня сеть городского общественного транспорта Пензы включает в себя 59 маршрутов. Перевозки по городу осуществляют 121 автобус большого класса, четыре автобуса среднего класса, 56 троллейбусов и 878 автобусов малого класса.

Иван Белозерцев отметил необходимость модернизации подходов к организации пассажирских автотранспортных перевозок:

- Нам нужно ориентироваться на современные требования, повышать эффективность работы автотранспорта для горожан и снижать аварийность на дорогах. Стоит пересмотреть соотношение маршруток и автобусов большой вместимости.

Губернатор поручил разработать схему автотранспортного обслуживания города Пензы, а также меры по обеспечению стабильных пассажирских перевозок в вечернее время после «часа пик»:

- Город растёт и развивается, расширяются новые микрорайоны, такие как ГПЗ, Город Спутник, Дальнее Арбеково. Понятно, что автомобилей в Пензе меньше не будет, поэтому проблемы надо решать.

Участники совещания обсудили тему предоставления льготного проезда отдельным категориям граждан, а кроме того, способов оплаты за проезд в общественном транспорте. Иван Белозерцев распорядился изучить опыт других российских регионов в этой сфере.

ИСТОЧНИК KP.RU

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