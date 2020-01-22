Иван Белозерцев: «Нужно снижать аварийность на дорогах»
На сегодня сеть городского общественного транспорта Пензы включает в себя 59 маршрутов. Перевозки по городу осуществляют 121 автобус большого класса, четыре автобуса среднего класса, 56 троллейбусов и 878 автобусов малого класса.
Иван Белозерцев отметил необходимость модернизации подходов к организации пассажирских автотранспортных перевозок:
- Нам нужно ориентироваться на современные требования, повышать эффективность работы автотранспорта для горожан и снижать аварийность на дорогах. Стоит пересмотреть соотношение маршруток и автобусов большой вместимости.
Губернатор поручил разработать схему автотранспортного обслуживания города Пензы, а также меры по обеспечению стабильных пассажирских перевозок в вечернее время после «часа пик»:
- Город растёт и развивается, расширяются новые микрорайоны, такие как ГПЗ, Город Спутник, Дальнее Арбеково. Понятно, что автомобилей в Пензе меньше не будет, поэтому проблемы надо решать.
Участники совещания обсудили тему предоставления льготного проезда отдельным категориям граждан, а кроме того, способов оплаты за проезд в общественном транспорте. Иван Белозерцев распорядился изучить опыт других российских регионов в этой сфере.
ИСТОЧНИК KP.RU