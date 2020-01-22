До конца января пензенцы смогут еще дважды сходить бесплатно в бассейн

22 Янв. 2020 2020-01-22T14:11:41+03:00

Профилактические акции, направленные на укрепление здоровья населения, пройдут 24 и 31 января

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Две предстоящие пятницы подряд посетителям дворца спорта «Буртасы» будут предлагать оценить состояние своего здоровья и побеседовать со специалистами профилактической медицины. Приятным бонусом станет бесплатный сеанс плавания в бассейне.

- В рамках индивидуального консультирования каждый посетитель получит информацию об элементах здорового образа жизни, основными из которых являются рациональное питание, физическая активность, отказ от вредных привычек и сохранение позитивного настроя, - уточняет специалист Пензенского областного центра медицинской профилактики Светлана Белкина.

Время проведения акции - с 11:00 до 14:00.

ИСТОЧНИК KP.RU