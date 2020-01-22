До конца января пензенцы смогут еще дважды сходить бесплатно в бассейн
Две предстоящие пятницы подряд посетителям дворца спорта «Буртасы» будут предлагать оценить состояние своего здоровья и побеседовать со специалистами профилактической медицины. Приятным бонусом станет бесплатный сеанс плавания в бассейне.
- В рамках индивидуального консультирования каждый посетитель получит информацию об элементах здорового образа жизни, основными из которых являются рациональное питание, физическая активность, отказ от вредных привычек и сохранение позитивного настроя, - уточняет специалист Пензенского областного центра медицинской профилактики Светлана Белкина.
Время проведения акции - с 11:00 до 14:00.
ИСТОЧНИК KP.RU