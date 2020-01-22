В Темниковском районе Мордовии мужчина при пожаре получил ожоги головы
Вчера днем в пожарно-спасательную службу Темниковского района поступило сообщение о пожаре на улице Садовой в деревне Сосновка. Причиной пожара стал перекал печи. Со слов соседей, хозяин дома 1957 года рождения топил в первый раз, и из трубы в этот момент шел черный дым.
ФОТО: ГУ МЧС по РМ
Очаг возгорания находился в коридоре. Мужчина, покидая дом, получил ожоги головы I степени. Как оказался на улице, он не помнит.
По прибытию пожарно-спасательных подразделений происходило горение внутри дома. Площадь пожара составила 64 кв. м.
МЧС Мордовии напоминает о правилах пожарной безопасности.
ИСТОЧНИК KP.RU