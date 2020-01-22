В Темниковском районе Мордовии мужчина при пожаре получил ожоги головы

22 Янв. 2020 2020-01-22T11:50:41+03:00

ГУ МЧС России по РМ настоятельно не рекомендует использовать неисправное печное отопление и электрооборудования

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Вчера днем в пожарно-спасательную службу Темниковского района поступило сообщение о пожаре на улице Садовой в деревне Сосновка. Причиной пожара стал перекал печи. Со слов соседей, хозяин дома 1957 года рождения топил в первый раз, и из трубы в этот момент шел черный дым.

ФОТО: ГУ МЧС по РМ

Очаг возгорания находился в коридоре. Мужчина, покидая дом, получил ожоги головы I степени. Как оказался на улице, он не помнит.

По прибытию пожарно-спасательных подразделений происходило горение внутри дома. Площадь пожара составила 64 кв. м.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.penza.kp.ru/video/embed/745427" frameborder="0"></iframe> МЧС Мордовии напоминает о правилах пожарной безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU