2020-01-22T11:50:41+03:00
Происшествия

В Темниковском районе Мордовии мужчина при пожаре получил ожоги головы

ГУ МЧС России по РМ настоятельно не рекомендует использовать неисправное печное отопление и электрооборудования
Анна ЧЕРНАЯ
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Фото: ГУ МЧС по РМ
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Вчера днем в пожарно-спасательную службу Темниковского района поступило сообщение о пожаре на улице Садовой в деревне Сосновка. Причиной пожара стал перекал печи. Со слов соседей, хозяин дома 1957 года рождения топил в первый раз, и из трубы в этот момент шел черный дым.

ФОТО: ГУ МЧС по РМ

ФОТО: ГУ МЧС по РМ

Очаг возгорания находился в коридоре. Мужчина, покидая дом, получил ожоги головы I степени. Как оказался на улице, он не помнит.

По прибытию пожарно-спасательных подразделений происходило горение внутри дома. Площадь пожара составила 64 кв. м.

МЧС Мордовии напоминает о правилах пожарной безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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