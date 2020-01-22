В Пензе проходят памятные мероприятия в честь годовщины снятия Блокады Ленинграда

22 Янв. 2020 2020-01-22T10:07:30+03:00

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Юные художники показали своё восприятие той страшной войны на примере ежедневного подвига жителей Ленинграда, переживших блокаду города.

27 января 2020 года в России отметят 76-летнюю годовщину снятия Блокады Ленинграда. Это событие является одной из важных дат Года памяти и славы, о проведении которого объявил Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Акция даст старт Году памяти и славы и призвана напомнить людям всех поколений о мужестве и подвиге жителей Ленинграда.

Блокада Ленинграда - одна из самых страшных страниц в истории Великой Отечественной войны. Это самая продолжительная осада города в истории человечества. 872 дня боли и мучений, мужества и героизма. Ни один город за всю историю войн не отдал за Победу столько жизней, как Ленинград. Город был взят в окружение 8 сентября 1941 года, а полностью освободить его удалось 27 января 1944 года.

До начала войны население города насчитывало более 3 млн. человек, к концу блокады осталось лишь 557,7 тыс. По последним подсчетам, в блокадном Ленинграде погибло около 1,5 млн человек. Подавляющие большинство жителей стали жертвами не бомбардировок и артобстрелов, а голода.

В Пензе памятный митинг состоится в понедельник, 27 января 2020, в 11.00 на Ленинградской у памятного знака. Кроме того, тематические мероприятия проходят в общеобразовательных учреждениях и библиотеках города.

ИСТОЧНИК KP.RU