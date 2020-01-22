В Пензе школьники погостили в центре для несовершеннолетних правонарушителей

22 Янв. 2020 2020-01-22T08:32:13+03:00

Инспекторы по делам несовершеннолетних отдела полиции №4 УМВД России по городу Пензе познакомили ребят с работой учреждения

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Знакомство с работой центра временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей (ЦВСНП) регионального управления МВД состоялось в рамках акций «Дети России» и «Десятилетие детства», отмечает пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области.

Полицейские обратили внимание на то, что центр - закрытое учреждение, где юные нарушители находятся под контролем круглосуточно. Здесь они могут провести до тридцати суток, а само учреждение рассчитано на одновременное пребывание двадцати шести подростков. Учащихся провели по зданию, показали им, в каких условиях содержатся несовершеннолетние нарушители: где они спят, учатся, занимаются спортом и обедают.

Затем сотрудники центра провели для школьников урок правовых знаний. Рассказали, что их подопечными становятся дети, совершившие общественное опасные деяния и правонарушения, и познакомили подростков с основными положениями административного и уголовного законодательства. Объяснили, каких поступков следует избегать для того, чтобы не оказаться в центре временного содержания.

Также специалисты ЦВСНП провели для подростков игру-тренинг по правовой тематике.

ИСТОЧНИК KP.RU