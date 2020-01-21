В Неверкино открыли новый детский сад

21 Янв. 2020 2020-01-21T16:28:03+03:00

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Сегодня в Неверкино торжественно открыли новый детский сад на 100 мест. Строительство учреждения и благоустройство его территории завершилось в декабре прошлого года.

- Новое дошкольное учреждение жителям села было просто необходимо: существующий детсад не вмещал всех детей, - отметил Иван Белозерцев. - Президент России Владимир Владимирович Путин в своем Послании Федеральному Собранию обратил внимание на важность строительства детских садов и яслей, и потому мы выполняем обозначенную главой государства задачу.

Новый детский сад оснащен двумя групповыми ячейками для ясельных групп и тремя группами для детей среднего возраста, медицинским блоком, пищеблоком, залом для музыкальных и спортивных занятий, на участке – пять теневых навесов и детская площадка.

- Хочу пожелать ребятам, чтобы они росли крепкими, умными и талантливыми, - подчеркнул губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU