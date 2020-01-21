Владимир Волков провел совещание по реализации Послания Президента

21 Янв. 2020 2020-01-21T11:33:31+03:00

Изменить размер текста: A A

Как подчеркнул Владимир Волков, необходимо максимально подробно довести информацию по нововведениям до всех жителей республики, особенно в части дополнительных мер соцподдержки, поэтому было принято решение запустить в региональных СМИ разъяснительную кампанию по всем аспектам Послания.

При этом глава региона напомнил и о ранее поставленных задачах:

- Президент подчеркнул: мы не должны забывать, что майские указы продолжают действовать, и все параметры по уровню зарплат бюджетников, заданные в майских указах ещё 2012 года, должны строго соблюдаться, - напомнил Владимир Волков.

На совещании были детально рассмотрены вопросы обеспечения дошкольников местами в детских образовательных учреждениях, строительства новых школ, организации бесплатного горячего питания учащихся с 1 по 4 классы, совершенствования первичного звена здравоохранения. Также участники обсудили задачи, поставленные главой государства по строительству жилья, новых дорог, модернизации системы ЖКХ, улучшению инвестиционного климата.

Глава республики потребовал от кабинета министров без промедления приступить к отработке механизмов реализации Послания Президента.

ИСТОЧНИК KP.RU