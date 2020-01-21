Пенза присоединится к Всероссийской акции памяти «Блокадный хлеб»

21 Янв. 2020 2020-01-21T11:09:23+03:00

Для всех желающих будет организован показ фильма «Мы смерти смотрели в лицо»

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Насладится просмотром можно будет 24 января в ККЗ «Пенза». Основными участниками акции станут пензенские школьники, но вход на показ свободный. Начало фильма в 15.00.

Главную роль в кинокартине сыграл Народный артист Олег Даль. Фильм был снят на киностудии «Ленфильм» режиссёром Наумом Бирманом по сценарию, написанному Юрием Яковлевым по его же книге «Балерина политотдела» (1979).

Картина раскрывает противостояние жизни и смерти людей в блокадном Ленинграде и на фронте. В этом неравном бою выжить помогало ...искусство, а именно танец.

Фильм основан на реальных событиях: в канву сюжета легла подлинная история о балетмейстере Аркадии Ефимовиче Обранте, который пешком пришел с линии фронта в блокадный Ленинград, чтобы собрать своих бывших учеников в хореографический ансамбль. Тем самым он мог спасти их от голодной смерти, а солдатам на передовой подарить смысл жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU