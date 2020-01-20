В Саранске за день произошло два пожара с пострадавшими

20 Янв. 2020 2020-01-20T17:50:02+03:00

К сожалению, есть и погибшие

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Сегодня в шесть утра в дачном доме на улице Зеленой в Саранске получила ожоги женщина 1952 года рождения. Пострадавшая вела бродяжнический образ жизни.

Огонь вспыхнул из-за непотушенной сигареты. Пытаясь потушить пожар самостоятельно, женщина получила ожоги туловища и верхней правой конечности I, II, III степени (15% тела) и была госпитализирована.

Почти в четыре часа дня подразделения спасательной службы были направлены на улицу Косарева, где горела трехкомнатная квартира на девятом этаже. Сотрудниками МЧС при тушении была обнаружена женщина, чей пульс не прощупывался. Ее передали сотрудникам скорой медицинской помощи. В соседних комнатах спасатели нашли тела двух мужчин.

Причина и площадь пожара устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU