С нового учебного года в Пензенской области горячее питание будут получать все ученики начальных классов

20 Янв. 2020 2020-01-20T17:37:45+03:00

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Сегодня в региональном правительстве состоялось совещание с руководителями администраций городских округов и муниципальных районов Пензенской области.

Президент Владимир Путин предложил обеспечивать бесплатным горячим питанием всех учеников начальной школы с первого по четвёртый класс. Для этой цели будут использовать средства из трёх источников: федерального, регионального и местного.

В настоящее время в начальных классах на территории Пензенской области учатся 55 тысяч 156 детей, из них почти 50 тысяч в школах питаются. 400 школьников едят бесплатно. На сегодня горячим питаниям в школах региона охвачено почти 98% всех пензенских школьников. Если смотреть статистику только по начальным классам, то эта цифра равняется 99,7%.

- Наша задача состоит в том, чтобы своевременно предусмотреть финансовые средства на бесплатное горячее питание для учеников младших классов с 1 сентября текущего года. Министра финансов региона прошу к этой работе подключиться и просчитать затраты, - нацелил глава областной исполнительной власти. - Должны быть экономически обоснованные расчёты стоимости горячих завтраков и обедов. На порциях и качестве питания наших детей мы экономить не должны.

ИСТОЧНИК KP.RU