2020-01-20T16:58:44+03:00
Общество

В Саранске повысится стоимость проезда в автобусах и троллейбусах

Изменения вступят в силу уже 1 февраля
Анна ЧЕРНАЯ
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Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Постановлением Правительства Республики Мордовия от 23 декабря 2019 года утверждены новые тарифы на перевозки пассажиров и багажа автомобильным и городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок.

С 1 февраля проезд в автобусах и троллейбусах Саранска будет стоить 22 рубля - если оплачивать его с помощью электронной карты, и 23 - при оплате наличными.

- Увеличение тарифов на проезд по муниципальным маршрутам регулярных перевозок городского округа Саранск, как и в других городах, зависит от роста цен и тарифов на составляющие себестоимости проезда, - пояснил начальник Транспортного управления Игорь Белорунов на оперативном совещании в понедельник. - Себестоимость проезда включает в себя затраты на топливо и/или электроэнергию, техническое обслуживание и ремонт подвижного состава, заработную плату водителей и кондукторов и другое. Рост цен и тарифов на составляющие себестоимости проезда ведет к увеличению затрат предприятий пассажирского транспорта.

Как отмечают в Транспортном управлении, по данным мониторинга на 9 января среди всех городов Приволжского федерального округа в Саранске цена проезда оставалась одной из самых низких. Так, стоимость проезда на автобусе в Пензе, Йошкар-Оле, Саратове - 23 рубля, Чебоксарах - 25 рублей, Самаре - 32 руб., Казани - 30 рублей, Нижнем Новгороде - 28 рублей, Уфе - 25 рублей. Стоимость проезда в городском наземном электрическом транспорте в Саратове - 23 рубля, Йошкар-Оле, Кирове Чебоксарах - 22 рубля, Самаре - 32 руб., Казани - 30 рублей, Нижнем Новгороде - 28 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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