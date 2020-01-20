Чемпион «Что? Где? Когда?» Михаил Скипский станет тренером для пензенских школьников

20 Янв. 2020 2020-01-20T16:19:21+03:00

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22 января в Пензе состоится I региональный этап игры «Что? Где? Когда?» среди школьников. В региональном этапе примут участие 36 команд - победителей муниципальных отборочных этапов.

По итогам игры пять лучших из них примут участие в шестой профильной проектной образовательной смене по подготовке к олимпиаде школьников ПФО, которая будет проходить с 9 по 15 февраля в Центре выявления и поддержки одаренных детей и молодежи Пензенской области. Программа смены обещает быть насыщенной и интересной: участников смены ждет сюрприз - тренером ребят станет двукратный обладатель «Хрустальной совы», чемпион Санкт-Петербурга по игре «Что? Где? Когда?» Михаил Скипский.

В завершение смены состоится II региональный этап игры «Что? Где? Когда?», команда-победитель которой будет представлять Пензенскую область в финале Интеллектуальной олимпиады Приволжского федерального округа среди школьников, которая состоится 2-3 марта в Йошкар-Оле.

ИСТОЧНИК KP.RU