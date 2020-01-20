2020-01-20T16:19:21+03:00
Общество

Чемпион «Что? Где? Когда?» Михаил Скипский станет тренером для пензенских школьников

Двукратный обладатель «Хрустальной совы» возьмет «под крыло» пять команд
Анна ЧЕРНАЯ
Поделиться:
Фото: Министерство образования Пензенской области
Изменить размер текста:

22 января в Пензе состоится I региональный этап игры «Что? Где? Когда?» среди школьников. В региональном этапе примут участие 36 команд - победителей муниципальных отборочных этапов.

По итогам игры пять лучших из них примут участие в шестой профильной проектной образовательной смене по подготовке к олимпиаде школьников ПФО, которая будет проходить с 9 по 15 февраля в Центре выявления и поддержки одаренных детей и молодежи Пензенской области. Программа смены обещает быть насыщенной и интересной: участников смены ждет сюрприз - тренером ребят станет двукратный обладатель «Хрустальной совы», чемпион Санкт-Петербурга по игре «Что? Где? Когда?» Михаил Скипский.

В завершение смены состоится II региональный этап игры «Что? Где? Когда?», команда-победитель которой будет представлять Пензенскую область в финале Интеллектуальной олимпиады Приволжского федерального округа среди школьников, которая состоится 2-3 марта в Йошкар-Оле.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пензенские конькобежцы вышли в финал зимней Спартакиады
В Саранске за день произошло два пожара с пострадавшими
С нового учебного года в Пензенской области горячее питание будут получать все ученики начальных классов
В Саранске повысится стоимость проезда в автобусах и троллейбусах
Чемпион «Что? Где? Когда?» Михаил Скипский станет тренером для пензенских школьников
В Пензе Крещенские купания прошли без происшествий
В Пензенской области оценены действия коллекторов и полиции
Специалисты компании «СтанкоМашСтрой» повышают свои профессиональные навыки
Собрание Пензенского отделения «Российского военно-исторического общества»
В Пензенской области мужчина пытался расплатиться чужой банковской картой
В Пензе состоялся открытый турнир по дзюдо-ката
В Спутнике мужчина и трехлетний ребенок упали с пятого этажа
В Саранске разыскивается мужчина, подозреваемый в совершении мошенничества
В Крещенских купаниях приняли участие более восьми тысяч жителей Мордовии
Чемпионат и первенство России по синхронному катанию на коньках