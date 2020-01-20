В Пензенской области оценены действия коллекторов и полиции

20 Янв. 2020 2020-01-20T12:55:39+03:00

Прокуратура изучила материалы проверок ОМВД России по г. Кузнецку по заявлениям граждан о преступлениях коллекторских агентств при взыскании просроченной задолженности по займам

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Установлено, что орган внутренних дел неоднократно принимал решения об отказе в возбуждении уголовных дел, в связи с угрозами убийства или причинения тяжкого вреда здоровью, а также вымогательствами. В заявлениях граждане указывали о поступающих телефонных угрозах сотрудников коллекторских агентств. Но за отсутствием события преступлений уголовные дела не возбуждались, отмечает пресс-служба Прокуратуры Пензенской области.

При этом сотрудники полиции не инициировали административное преследование правонарушителей.

Вместе с тем из материалов процессуальных проверок усматривается, что микрофинансовые организации незаконно, без письменного согласия граждан, передавали коллекторским агентствам права взыскания по выданным потребительским займам с персональными данными третьих лиц, указанных в этих договорах.

В свою очередь, сотрудники коллекторских агентств осуществляли взаимодействие как с должниками, так и с третьими лицами, с нарушениями закона: с оказанием психологического давления, использованием унижающих честь и достоинство выражений, высказыванием угроз.

ОМВД России по г. Кузнецку не направляло материалы соответствующих проверок в уполномоченные государственные органы для рассмотрения ими вопроса о возбуждении в отношении виновных лиц дел об административных правонарушениях. В результате чего надлежащая оценка противоправным действиям не дана.

По итогам проверки прокурор г. Кузнецка внес начальнику городского отдела внутренних дел представление об устранении нарушений закона.

Акт прокурорского реагирования находится на рассмотрении.

ИСТОЧНИК KP.RU