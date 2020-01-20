Собрание Пензенского отделения «Российского военно-исторического общества»

20 Янв. 2020 2020-01-20T10:35:00+03:00

По традиции прошло в краеведческом музее - одном из старейших просветительских учреждений региона

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В работе собрания приняли участие заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов и министр культуры и туризма региона Татьяна Курдова.

По словам Олега Ягова одним из наиболее масштабных проектов прошедшего года стала работа военно-исторического лагеря «Во славу Земли Русской». За три смены его участниками стали полторы тысячи человек. Опытные руководители обучали детей правилам выживания в экстремальных условиях, знакомили с основами военной службы.

Школьники встречались с ветеранами, участниками боевых действий, соревновались в строевой подготовке, участвовали в военно-спортивных играх. Высокий уровень организации лагеря отметили посетившие его губернатор Пензенской области Иван Белозерцев и руководитель Департамента по работе с государственными и общественными организациями РВИО Игорь Морозов.

Совместно с отделением Исторического общества в Пензе и «Боевым братством», был продолжен проект по увековечению памяти пензенцев - полных Георгиевских кавалеров. В течение 2019 года были открыты мемориальные доски С.Т. Глотову, Е.И. Ионкину, Ф.Т. Мартышину, Г.И. Соломатину. В Каменке при активном участии Местного отделения РВИО была открыта мемориальная доска участнику Первой Мировой войны Г.С. Федину.

Председатель отметил активную просветительскую работу, которую вели многие члены отделения. В 2019 г. состоялся VIII Всероссийский историко-культурный фестиваль «Золотаревское городище - перекресток цивилизаций».

В Пензе прошел IV Всероссийский военно-исторический фестиваль «Марсово поле», в котором участвовали представители 26 военно-исторических клубов из 13 городов России. Была проведена зрелищная и профессиональную реконструкцию одного из эпизодов Бородинского сражения.

Работа Пензенского регионального отделения РВИО в 2019 году без сомнения может быть признана успешной. За активное участие в реализации проектов Пензенского отделения РВИО целый ряд отличившихся был отмечен почетными грамотами и памятными подарками Пензенского отделения РВИО.

ИСТОЧНИК KP.RU