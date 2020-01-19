2020-01-19T16:56:03+03:00
Происшествия

В Спутнике мужчина и трехлетний ребенок упали с пятого этажа

Возбуждено уголовное дело
Анна ЧЕРНАЯ
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Житель Спутника 1989 года рождения подозревается в покушении на убийство малолетней дочери. По данным следствия, вечером 18 января пострадавших обнаружили под окнами дома, в котором на пятом этаже располагалась их квартира. Трехлетнюю девочку и мужчину госпитализировали в учреждения, где им сейчас оказывается необходимая медицинская помощь.

По сообщению пресс-службы СУ СК по Пензенской области, по факту проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы.

В рамках расследования уголовного дела будут детально исследованы условия жизни и воспитания малолетней девочки, будет установлено, проводилась ли профилактическая работа с данной семьей сотрудниками органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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