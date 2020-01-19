2020-01-19T11:53:32+03:00
Происшествия

К вашей банковской карте привязаны посторонние…

Полиция Пензенской области предупреждает о новом способе мошенничества в отношении владельцев банковских карт
Виктор ВИКТОРОВ
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Фото: Пресс-служба УМВД России по Пензенской областиФото: Пресс-служба УМВД России по Пензенской области
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От действий обманщиков уже пострадал 47-летний житель Бессоновского района.

Ему позвонил неизвестный, представился сотрудником службы безопасности известного банка, сказал, что к банковской карте собеседника, кроме него самого, привязаны другие люди и для удаления их из числа пользователей банковского счета необходимо установить на свой смартфон приложение, которое он укажет.

После того, как заявитель скачал приложение и установил его, а затем сообщил незнакомцу цифровой код из смс-сообщения, он обнаружил, что со счета его банковской карты списаны 94 тыс. рублей, отмечает пресс-служба УМВД России по Пензенской области.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления.

Помните: банковская карта - это ключ к вашему банковскому счету! Поэтому никому не сообщайте полные данные вашей карты и свои персональные данные - такие, как серия и номер паспорта, ваши полные фамилия, имя и отчество. Ни в коем случае не устанавливайте на свой смартфон приложения по указанию неизвестных и не сообщайте никому коды и пароли, которые поступают в смс-сообщениях банка и не подлежат передаче посторонним лицам!

ИСТОЧНИК KP.RU

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