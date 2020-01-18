2020-01-18T15:52:09+03:00
Общество

В Крещенский сочельник

Митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим совершил чин великого освящения воды в Успенском кафедральном соборе
Виктор ВИКТОРОВ
Поделиться:
Фото: Пресс-служба Пензенской ЕпархииФото: Пресс-служба Пензенской Епархии
Изменить размер текста:

18 января митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим совершил Божественную литургию в кафедральном соборном храме в честь Успения Пресвятой Богородицы в Пензе, отмечает пресс-служба Пензенской Епархии.

Богослужебные песнопения исполнил хор Воскресенского храма под управлением регента Ольги Горшеневой. По окончании великой вечерни правящий архипастырь совершил чин великого освящения воды.

Завершая богослужение, митрополит Серафим поздравил верующих с сочельником и наступающим праздником Богоявления.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Крещенский сочельник
Отмечены полицейские Пензенской области
В Пензе провели обследование купелей
Более трех с половиной тысяч пензенцев снова покорят «Лыжню России»
СУ СК Мордовии разыскивает очевидцев взрыва автомобиля на улице Юртова
В Пензе ветерана Великой Отечественной поздравили с 103-летием
В Саранске при взрыве автомобиля погиб мужчина
Иван Белозерцев посетил Пензенский медицинский колледж
Пенсионер из Мордовии 20 лет незаконно хранил в доме мелкокалиберную винтовку
Бывшей заведующей поликлиникой Сосновоборской больницы смягчили приговор
Продолжается реконструкция дороги, которая связывает Терновку и Кривозерье
Специалисты «СтанкоМашСтроя» работают на Гайдаровском форуме
Жительницы Саранска, находящиеся в декрете, могут освоить новые профессии
Пензенская полиция разыскивает без вести пропавшего Александра Кирсанова
Пензенцы смогут проконсультироваться по вопросам назначения социальных выплат
Клиенты ООО «ТНС энерго Пенза» получают 1000 фильмов и 101 канал при оплате электроэнергии
Пензенский зоопарк объявил конкурс на имя для полярного волка
Полина Малахова снова представит Пензенскую область на Всероссийской олимпиаде по русскому языку
Каждый второй кредит по семейной ипотеке в России выдает ВТБ