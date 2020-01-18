В Крещенский сочельник
Митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим совершил чин великого освящения воды в Успенском кафедральном соборе
Фото: Пресс-служба Пензенской Епархии
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18 января митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим совершил Божественную литургию в кафедральном соборном храме в честь Успения Пресвятой Богородицы в Пензе, отмечает пресс-служба Пензенской Епархии.
Богослужебные песнопения исполнил хор Воскресенского храма под управлением регента Ольги Горшеневой. По окончании великой вечерни правящий архипастырь совершил чин великого освящения воды.
Завершая богослужение, митрополит Серафим поздравил верующих с сочельником и наступающим праздником Богоявления.
ИСТОЧНИК KP.RU