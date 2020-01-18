Отмечены полицейские Пензенской области

18 Янв. 2020 2020-01-18T15:17:34+03:00

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Командующий группировкой войск по проведению контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона - первый заместитель командующего Северо-Кавказским округом войск национальной гвардии РФ генерал-лейтенант Василий Федорук отметил вклад сводного отряда полиции Пензенской области в нормализацию и стабилизацию общественно-политической обстановки на территории Северо-Кавказского региона.

Василий Федорук вручил грамоту командиру сводного отряда - начальнику ОМВД России по Башмаковскому району подполковнику полиции Сергею Кароннову.

Отмечается, что грамота вручена за высокое мастерство и личный профессионализм при выполнении служебно-боевых задач на территории Северного Кавказа.

ИСТОЧНИК KP.RU