Отмечены полицейские Пензенской области
Командующий группировкой войск по проведению контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона - первый заместитель командующего Северо-Кавказским округом войск национальной гвардии РФ генерал-лейтенант Василий Федорук отметил вклад сводного отряда полиции Пензенской области в нормализацию и стабилизацию общественно-политической обстановки на территории Северо-Кавказского региона.
Василий Федорук вручил грамоту командиру сводного отряда - начальнику ОМВД России по Башмаковскому району подполковнику полиции Сергею Кароннову.
Отмечается, что грамота вручена за высокое мастерство и личный профессионализм при выполнении служебно-боевых задач на территории Северного Кавказа.
ИСТОЧНИК KP.RU