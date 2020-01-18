2020-01-18T13:42:08+03:00
Общество

В Пензе провели обследование купелей

В пятницу, 17 января, сотрудники Управления по делам ГОЧС г. Пензы провели обследование купелей, обсудили с организаторами праздника вопросы безопасности
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Фото: Пресс-служба Администрации ПензыФото: Пресс-служба Администрации Пензы
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Кроме того, был проведен очередной замер льда. Лед скрепился и достиг безопасной толщины в водоемах города, где отсутствует течение, и соответствует нормам разрешающим пребывание на нем людей. Сейчас ледяной панцирь на закрытых водоемах более 30 см. Река Сура в настоящее время практически освобождена ото льда.

В ночь с 18 на 19 января 2020 года в городе Пензе спланированы дежурства, из числа работников МКУ «Управление по делам ГОЧС г. Пензы», сотрудников УМВД России по г. Пензе, представителей администрации районов города Пензы, в местах массового купания людей:

зона отдыха ГПЗ-24 (напротив МКД «Сурская ривьера»),база отдыха «Русская охота», улица Одоевского, 2, пруд «Полевой» 1500 м. сев-зап от поста ГИБДД Арбеково, ул. Гвоздева, 2.

Дежурства пройдут и по несанкционированным местам купания, которых в черте города - 11.

ИСТОЧНИК KP.RU

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