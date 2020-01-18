В Пензе провели обследование купелей
Кроме того, был проведен очередной замер льда. Лед скрепился и достиг безопасной толщины в водоемах города, где отсутствует течение, и соответствует нормам разрешающим пребывание на нем людей. Сейчас ледяной панцирь на закрытых водоемах более 30 см. Река Сура в настоящее время практически освобождена ото льда.
В ночь с 18 на 19 января 2020 года в городе Пензе спланированы дежурства, из числа работников МКУ «Управление по делам ГОЧС г. Пензы», сотрудников УМВД России по г. Пензе, представителей администрации районов города Пензы, в местах массового купания людей:
зона отдыха ГПЗ-24 (напротив МКД «Сурская ривьера»),база отдыха «Русская охота», улица Одоевского, 2, пруд «Полевой» 1500 м. сев-зап от поста ГИБДД Арбеково, ул. Гвоздева, 2.
Дежурства пройдут и по несанкционированным местам купания, которых в черте города - 11.
ИСТОЧНИК KP.RU