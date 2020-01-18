СУ СК Мордовии разыскивает очевидцев взрыва автомобиля на улице Юртова

18 Янв. 2020 2020-01-18T12:49:21+03:00

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Вчера днем в Саранске в салоне автомобиля «ВАЗ-21213», двигавшегося по улице Юртова, произошел хлопок, после чего машина загорелась. Водитель транспортного средства скончался.

Осмотр показал, что автомобиль был оснащен газовым оборудованием. Кроме того, в салоне находился кислородный баллон, на котором также обнаружились повреждения.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, причин возгорания, а также возможных свидетелей и очевидцев случившегося. Назначены необходимые судебные экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.

Следственные органы просят жителей республики, которые явились очевидцами случившегося, обратиться в Пролетарский межрайонный следственный отдел по адресу: г.Саранск, ул.Войнова, 25А/1 или позвонить по телефонам 75-85-25 или 8-905-378-47-47.

ИСТОЧНИК KP.RU