2020-01-17T16:46:30+03:00
Общество

Иван Белозерцев посетил Пензенский медицинский колледж

Глава региона отметил необходимость ремонта его корпусов
Анна ЧЕРНАЯ
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Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области
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Учреждение занимается подготовкой специалистов среднего звена по специальностям «Лечебное дело», «Сестринское дело», «Акушерское дело». У колледжа есть четыре филиала в Кузнецке, Сердобске, Каменке и Нижнем Ломове. В этих учреждениях обучаются почти 1600 студентов, из 1200 - в Пензе, где занятия проводятся в трех корпусах на улицах Лермонтова, Леонова и Циолковского. Первое здание было построено в конце XIX века, остальные – в 1950-х годах.

- Видно, что нужны большие вложения, чтобы провести ремонт и реконструкцию. Кроме того, необходимо новое оборудование, компьютеры. Мы найдем решение в этом году, - сказал Иван Белозерцев.

Более 70 процентов студентов колледжа приехали из городов и районов Пензенской области. В беседе с губернатором они рассказали о том, что жилье приходится снимать. Глава региона пообещал решить вопрос с общежитием до начала нового учебного года.

Также губернатор рассказал о поддержке тех учащихся колледжа, которые решат в будущем стать врачами:

- Президент в своем Послании Федеральному Собранию поручил выделить 75% мест в медицинских вузах для обучения по целевым направлениям за бюджетные средства. В первую очередь будем предоставлять их вам.

Иван Александрович поручил руководству министерства здравоохранения активнее проводить работу по привлечению кадров в сельскую местность, рабочие поселки и малые города.

- Нужно, чтобы студенты знали, где они будут работать после окончания колледжа, - подчеркнул губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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