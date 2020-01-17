2020-01-17T16:29:28+03:00
Происшествия

Пенсионер из Мордовии 20 лет незаконно хранил в доме мелкокалиберную винтовку

Возбуждено уголовное дело
Анна ЧЕРНАЯ
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63-летний житель Ичалковского района Мордовии подозревается в незаконном хранении оружия. В 2000 году мужчина получил от знакомого мелкокалиберную винтовку со спиленными номерами и три патрона. Оружие пенсионер прятал в собственном доме. Сейчас винтовка направлена в Экспертно-криминалистический центр МВД с целью определения пригодности к стрельбе.

МВД по Республике Мордовия напоминает, что в регионе проходит профилактическая акция «Оружие-2020». В ее рамках жители республики могут добровольно сдать хранящиеся у них предметы вооружения и получить за это денежное вознаграждение. Для этого достаточно обратиться в дежурную часть любого подразделения регионального МВД на районном уровне, либо в Отдел Росгвардии по Республике Мордовия.

Помните: добровольная выдача оружия и боеприпасов освобождает от уголовной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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