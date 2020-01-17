Бывшей заведующей поликлиникой Сосновоборской больницы смягчили приговор

17 Янв. 2020 2020-01-17T15:56:54+03:00

Осенью прошлого года женщина предстала перед судом за подмену анализов

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Напомним, что, желая помочь своему мужу, попавшемуся за рулем в нетрезвом виде, заведующая поликлиникой ГБУЗ «Сосновоборская участковая больница» воспользовалась своим служебным положением и подменила кровь для анализа.

Суд признал обвиняемую виновной и назначил ей наказание в виде штрафа в размере 90 тысяч рублей и отстранения от деятельности, связанной с организационно-распорядительными функциями в сфере здравоохранения, на два с половиной года.

Женщина и ее адвокат попытались обжаловать приговор, но их жалоба была оставлена без удовлетворения.

Не согласившись с приговором суда в части назначенного наказания, прокурор Сосновоборского района принес апелляционное представление. Суд апелляционной инстанции признал доводы представления прокурора обоснованными и снизил осужденной штраф до 70 тысяч рублей.

В остальной части приговор оставлен без изменения.

ИСТОЧНИК KP.RU