Продолжается реконструкция дороги, которая связывает Терновку и Кривозерье

17 Янв. 2020 2020-01-17T15:42:58+03:00

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В Пензе продолжается капитальный ремонт транспортной магистрали, соединяющей улицы 40 лет Октября и Центральную. Работы проводятся в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Первый этап реконструкции затронул улицу Бийскую. Сейчас рабочие занимаются устройством ливневой канализации и выносом коммуникаций за пределы расширяющейся автодороги. Министр строительства и дорожного хозяйства региона Александр Гришаев пояснил, что новая дорога будет четырехполосной и двухсторонней. Проект предусматривает установку наружного освещения и обустройство тротуаров. Второй этап модернизации автодороги затронет отрезок от улицы Терновского в сторону Бригадирского моста. Во время третьего этапа будет возведен путепровод в районе пересечения магистрали с железной дорогой.

Завершение реконструкции позволит связать широкой скоростной автомагистралью Спутник и Терновку с микрорайонами Кривозерье и Тепличный, улицей Окружной и Западной Поляной.

- Расширение данной дороги поможет уменьшить количество автомобильных пробок в городе, - отметил губернатор Иван Белозерцев. - Но для комплексного решения проблемы надо ещё раз проанализировать режим работы светофоров. Может быть, где-то от них отказаться, ввести одностороннее движение, соблюдая в первую очередь, конечно, требование безопасности и водителей, и пассажиров, и пешеходов.

Первый этап реконструкции магистрали планируется завершить к осени этого года.

ИСТОЧНИК KP.RU