Продолжается реконструкция дороги, которая связывает Терновку и Кривозерье
В Пензе продолжается капитальный ремонт транспортной магистрали, соединяющей улицы 40 лет Октября и Центральную. Работы проводятся в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Первый этап реконструкции затронул улицу Бийскую. Сейчас рабочие занимаются устройством ливневой канализации и выносом коммуникаций за пределы расширяющейся автодороги. Министр строительства и дорожного хозяйства региона Александр Гришаев пояснил, что новая дорога будет четырехполосной и двухсторонней. Проект предусматривает установку наружного освещения и обустройство тротуаров. Второй этап модернизации автодороги затронет отрезок от улицы Терновского в сторону Бригадирского моста. Во время третьего этапа будет возведен путепровод в районе пересечения магистрали с железной дорогой.
Завершение реконструкции позволит связать широкой скоростной автомагистралью Спутник и Терновку с микрорайонами Кривозерье и Тепличный, улицей Окружной и Западной Поляной.
- Расширение данной дороги поможет уменьшить количество автомобильных пробок в городе, - отметил губернатор Иван Белозерцев. - Но для комплексного решения проблемы надо ещё раз проанализировать режим работы светофоров. Может быть, где-то от них отказаться, ввести одностороннее движение, соблюдая в первую очередь, конечно, требование безопасности и водителей, и пассажиров, и пешеходов.
Первый этап реконструкции магистрали планируется завершить к осени этого года.
ИСТОЧНИК KP.RU