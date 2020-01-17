Жительницы Саранска, находящиеся в декрете, могут освоить новые профессии

17 Янв. 2020 2020-01-17T14:37:37+03:00

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С этого года в Республике Мордовия в рамках национального проекта «Демография» начнется реализация регионального проекта «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет».

Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения Саранский» жительницам города пройти бесплатное обучение. Занятия проводятся по следующим специальностям: «1С: Бухгалтерия», «Парикмахер», «Бухгалтерский учёт», «Менеджер по кадрам», «Управление государственными и муниципальными закупками».

По интересующим вопросам обращаться по адресу: г. Саранск, ул. Халтурина, д. 74., окна 1-3. Телефон: 39-26-08.

ИСТОЧНИК KP.RU