2020-01-17T14:37:37+03:00
Общество

Жительницы Саранска, находящиеся в декрете, могут освоить новые профессии

Городской Центр занятости приглашает на бесплатное обучение
Анна ЧЕРНАЯ
Поделиться:
Фото: Олег РУКАВИЦЫН
Изменить размер текста:

С этого года в Республике Мордовия в рамках национального проекта «Демография» начнется реализация регионального проекта «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет».

Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения Саранский» жительницам города пройти бесплатное обучение. Занятия проводятся по следующим специальностям: «1С: Бухгалтерия», «Парикмахер», «Бухгалтерский учёт», «Менеджер по кадрам», «Управление государственными и муниципальными закупками».

По интересующим вопросам обращаться по адресу: г. Саранск, ул. Халтурина, д. 74., окна 1-3. Телефон: 39-26-08.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Саранске при взрыве автомобиля погиб мужчина
Иван Белозерцев посетил Пензенский медицинский колледж
Пенсионер из Мордовии 20 лет незаконно хранил в доме мелкокалиберную винтовку
Бывшей заведующей поликлиникой Сосновоборской больницы смягчили приговор
Продолжается реконструкция дороги, которая связывает Терновку и Кривозерье
Специалисты «СтанкоМашСтроя» работают на Гайдаровском форуме
Жительницы Саранска, находящиеся в декрете, могут освоить новые профессии
Пензенская полиция разыскивает без вести пропавшего Александра Кирсанова
Пензенцы смогут проконсультироваться по вопросам назначения социальных выплат
Клиенты ООО «ТНС энерго Пенза» получают 1000 фильмов и 101 канал при оплате электроэнергии
Пензенский зоопарк объявил конкурс на имя для полярного волка
Полина Малахова снова представит Пензенскую область на Всероссийской олимпиаде по русскому языку
Каждый второй кредит по семейной ипотеке в России выдает ВТБ