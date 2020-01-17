Клиенты ООО «ТНС энерго Пенза» получают 1000 фильмов и 101 канал при оплате электроэнергии
«ТНС энерго Пенза» совместно с Платежным сервисом А3 и «Ростелекомом» продолжают дарить своим клиентам бесплатную подписку в онлайн-кинотеатре Wink.
Wink – мультимедийная платформа от «Ростелеком» для просмотра фильмов и сериалов от ведущих мировых студий, таких как Netflix, HBO, Showtime, FOXи многих других, а также более сотни ТВ-каналов с помощью приложения для мобильных устройств, ТВ-приставок, поддерживающих Smart TV, а также на сайте wink.rt.ru.
Для получения доступа на месяц к 1000 фильмов, сериалов и 101 ТВ-каналу, необходимо выполнить несколько простых действий:
* на сайте ООО «ТНС энерго Пенза» penza.tns-e.ru оплатить электроэнергию на сумму от 200 рублей, активировав промокод акции TNSWINK в специальном поле на этапе ввода данных банковской карты;
* после завершения платежа на указанный при оплате номер телефона придет бесплатное SMS-сообщение с уникальным кодом Wink;
* для активации подписки Wink необходимо зарегистрироваться в сервисе Wink – на сайте, в мобильном приложении или через ТВ-приставку – и активировать полученный уникальный код.
Подписку в онлайн-кинотеатре Winkможно продлевать ежемесячно, оплачивая электроэнергию на официальном сайте «ТНС энерго Пенза» и получая новые уникальные коды.Совместная акция «ТНС энерго Пенза», Платежного сервиса А3, «Ростелеком» и мультимедийной платформы Wink продлится до конца мая 2020 года.
Для участия в акции можно оплачивать как текущее потребление, так и делать авансовый платеж в счет будущего периода. В этом случае аванс отобразится в лицевом счете как «Переплата» и зачтется при расчете за следующий период.
Прием платежей на сайте ООО «ТНС энерго Пенза» осуществляет Платежный сервис А3 – стратегический технический партнер «ТНС энерго Пенза».
Более подробно с условиями участия в акции можно ознакомиться на странице акции http://pay.tns-e.ru/promo_wink.
ИСТОЧНИК KP.RU