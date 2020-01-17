2020-01-17T13:37:28+03:00
Общество

Пензенский зоопарк объявил конкурс на имя для полярного волка

К участию приглашаются все желающие
Анна ЧЕРНАЯ
Поделиться:
ФОТО: Пресс-служба Пензенского зоопаркаФОТО: Пресс-служба Пензенского зоопарка
Изменить размер текста:

Пензенский зоопарк объявляет конкурс на лучшее имя для заморского жениха полярной волчицы Иниры. Напомним, что самец прибыл в конце прошлого года из Чехии. После долгого пути и карантина он познакомился со своей невестой, и сейчас пара живет в просторном вольере.

7 февраля в зоопарке состоится показательное кормление этих прекрасных зверей, во время которого сотрудники учреждения объявят, какое имя получит полярный волк. Предложить свои варианты может любой пензенец: с 17 января по 6 февраля их можно оставить в комментариях в официальном сообществе зоопарка.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Саранске при взрыве автомобиля погиб мужчина
Иван Белозерцев посетил Пензенский медицинский колледж
Пенсионер из Мордовии 20 лет незаконно хранил в доме мелкокалиберную винтовку
Бывшей заведующей поликлиникой Сосновоборской больницы смягчили приговор
Продолжается реконструкция дороги, которая связывает Терновку и Кривозерье
Специалисты «СтанкоМашСтроя» работают на Гайдаровском форуме
Жительницы Саранска, находящиеся в декрете, могут освоить новые профессии
Пензенская полиция разыскивает без вести пропавшего Александра Кирсанова
Пензенцы смогут проконсультироваться по вопросам назначения социальных выплат
Клиенты ООО «ТНС энерго Пенза» получают 1000 фильмов и 101 канал при оплате электроэнергии
Пензенский зоопарк объявил конкурс на имя для полярного волка
Полина Малахова снова представит Пензенскую область на Всероссийской олимпиаде по русскому языку
Каждый второй кредит по семейной ипотеке в России выдает ВТБ