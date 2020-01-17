Пензенский зоопарк объявил конкурс на имя для полярного волка

17 Янв. 2020 2020-01-17T13:37:28+03:00

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Пензенский зоопарк объявляет конкурс на лучшее имя для заморского жениха полярной волчицы Иниры. Напомним, что самец прибыл в конце прошлого года из Чехии. После долгого пути и карантина он познакомился со своей невестой, и сейчас пара живет в просторном вольере.

7 февраля в зоопарке состоится показательное кормление этих прекрасных зверей, во время которого сотрудники учреждения объявят, какое имя получит полярный волк. Предложить свои варианты может любой пензенец: с 17 января по 6 февраля их можно оставить в комментариях в официальном сообществе зоопарка.

ИСТОЧНИК KP.RU