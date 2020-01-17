Полина Малахова снова представит Пензенскую область на Всероссийской олимпиаде по русскому языку

17 Янв. 2020 2020-01-17T12:01:58+03:00

Одиннадцатиклассница многопрофильной гимназии № 4 «Ступени» в третий раз стала победителем регионального этапа

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13 января в Губернском лицее 70 учеников 9-11 классов прошли тестирование по различным разделам лингвистики. Всего школьникам нужно было выполнить восемь заданий.

По результатам, победителем регионального этапа признана Полина Малахова. Призерами стали Ирина Антонова (школа № 1 им. А.С. Пушкина р.п. Колышлей), Анастасия Белякова (Финансово-экономический лицей № 29), Эвелина Кузнецова (классическая гимназия № 1 им. В.Г. Белинского) и Анастасия Ерёмина (гимназия № 44). Также некоторые участники получили грамоты: это Анна Грунюшкина (Губернский лицей), Анастасия Утина (Лицей № 55), Дарья Никишина (школа с углубленным изучением информатики № 68), Мария Никитина (школа № 36), Виктория Нагорнова (многопрофильная гимназия № 4 «Ступени»), Александра Сергеева (гимназия № 44) и Полина Максимова (многопрофильная гимназия № 13).

ИСТОЧНИК KP.RU